В Одессе и области продолжают фиксировать новые случаи заражения COVID-19

Как сообщает система мониторинга СНБО Украины, за минувшие сутки в Одесской области лабораторно подтвердили 114 случаев коронавирусной инфекции. Не справились с болезнью и скончались три человека.

Общее число выявленных больных в регионе достигло 139 тысяч 242 человека.

Летальных случаев - 2 885.

Выздоровели - 127 317, в том числе 789 – за последние сутки.

Отметим, что в Украине прогнозируется постепенное снижение случаев заболевания ковид.

Между тем, новую волну эпидемии коронавируса в Одесском регионе ожидают в сентябре месяце.

По словам главы облздрава Натальи Одарий-Захарьевой, все немного расслабились, уже ходят без масок, но реанимационные койки все заполнены, и тяжелые случаи заболевания до сих пор фиксируются.

А тем временем очередная волна COVID-19 прогнозируется ближе к осени.

«До этого периода медики могут «выдохнуть», а больницы – успеть дооснастить необходимым оборудованием»,- говорит чиновница.

В тоже время замдиректор областного центра Минздрава Сергей Дементьев считает, что третья волна коронавируса, накрывшая Украину, в Одесский регион ещё не дошла, хотя ранее о ее приходе говорили не раз.

«Я бы не выделял волны. Это очередные циклические подъемы острой респираторной заболеваемости», — отметил Дементьев.

Напомним, что большое горе на Одесчине, утонули дети: кадры и подробности трагедии

А еще Politeka писала, что водителя мэра нашли в петле, оставил прощальную записку: "Так будет лучше"

Также Politeka сообщала, что застреленное тело офицера найдено на рабочем месте в Одессе: первые детали трагедии