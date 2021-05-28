В Одессе и области продолжают фиксировать новые случаи заражения COVID-19
Как сообщает система мониторинга СНБО Украины, за минувшие сутки в Одесской области лабораторно подтвердили 114 случаев коронавирусной инфекции. Не справились с болезнью и скончались три человека.
Общее число выявленных больных в регионе достигло 139 тысяч 242 человека.
Летальных случаев - 2 885.
Выздоровели - 127 317, в том числе 789 – за последние сутки.
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Отметим, что в Украине прогнозируется постепенное снижение случаев заболевания ковид.
Между тем, новую волну эпидемии коронавируса в Одесском регионе ожидают в сентябре месяце.
По словам главы облздрава Натальи Одарий-Захарьевой, все немного расслабились, уже ходят без масок, но реанимационные койки все заполнены, и тяжелые случаи заболевания до сих пор фиксируются.
А тем временем очередная волна COVID-19 прогнозируется ближе к осени.
«До этого периода медики могут «выдохнуть», а больницы – успеть дооснастить необходимым оборудованием»,- говорит чиновница.
В тоже время замдиректор областного центра Минздрава Сергей Дементьев считает, что третья волна коронавируса, накрывшая Украину, в Одесский регион ещё не дошла, хотя ранее о ее приходе говорили не раз.
«Я бы не выделял волны. Это очередные циклические подъемы острой респираторной заболеваемости», — отметил Дементьев.
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