З червня місяця парковка і проїзд автомобілів буде заборонений в історичному центрі Одеси

Вся справа в тому, що з 5-6 червня почне працювати пішохідна зона, як і в багатьох містах Європи.

Вона буде функціонувати по святкових і вихідних. Про це повідомляється на офіційному сайті міста.

Пішохідна зона простягнеться по Катерининській від вулиці грецької до Катерининської площі, по всій Ланжеронівській, Сабанеєвому мосту, Пушкінській і Рішельєвській.

Одесити отримають відмінне місце відпочити, посидіти на лавках, помилуватися зеленню і архітектурою.

Під забороною буде також парковка на вулицях: залишити автомобіль можна буде на платних стоянках.

Не торкнеться нове правило спецтранспорту: машин швидкої допомоги, ДСНС, поліції, газової служби, інкасаторських машин, а також не виключено, що будуть пропускати машини молодят до Центрального Рагсу.

Раніше ми повідомляли, в Одесі всерйоз взялися за самокатчиків.

Патрульна поліція штрафуватиме тих, хто виїжджає на трасу здоров'я, а розкидані самокати евакуюватимуть комунальники.

Поки поліцейські обмежуються попередженням про те, що їздити можна не скрізь на самокатах.

Наступного разу тих, хто не послухається, обіцяють штрафувати на 340 гривень.

Тільки за один день правоохоронці зробили близько 150 зауважень.

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