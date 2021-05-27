С июня месяца парковка и проезд автомобилей будет запрещен в историческом центре Одессы

Всё дело в том, что с 5-6 июня начнет работать пешеходная зона, как и во многих городах Европы.

Она будет функционировать по праздничным и выходным. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Пешеходная зона протянется по Екатерининской от улицы Греческой до Екатерининской площади, по всей Ланжероновской, Сабанеевому мосту, Пушкинской и Ришельевской.

Одесситы получат отличное место отдохнуть, посидеть на скамейках, полюбоваться зеленью и архитектурой.

Под запретом будет также парковка на улицах: оставить автомобиль можно будет на платных стоянках.

Не коснется новое правило спецтранспорта: машин скорой помощи, ГСЧС, полиции, газовой службы, инкассаторских машин, а также не исключено, что будут пропускать машины молодоженов к Центральному ЗАГСу.

Ранее мы сообщали, в Одессе всерьез взялись за самокатчиков.

Патрульная полиция будет штрафовать тех, кто выезжает на Трассу здоровья, а разбросанные самокаты будут эвакуировать коммунальщики.

Пока полицейские ограничиваются предупреждением о том, что ездить можно не везде на самокатах.

В следующий раз тех, кто не послушается, обещают штрафовать на 340 гривен.

Только за один день правоохранители сделали около 150 замечаний.

Напомним, что в Одессе патрули вышли на известную трассу, видео: "требуют покинуть территорию"

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