С июня месяца парковка и проезд автомобилей будет запрещен в историческом центре Одессы
Всё дело в том, что с 5-6 июня начнет работать пешеходная зона, как и во многих городах Европы.
Она будет функционировать по праздничным и выходным. Об этом сообщается на официальном сайте города.
Пешеходная зона протянется по Екатерининской от улицы Греческой до Екатерининской площади, по всей Ланжероновской, Сабанеевому мосту, Пушкинской и Ришельевской.
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Одесситы получат отличное место отдохнуть, посидеть на скамейках, полюбоваться зеленью и архитектурой.
Под запретом будет также парковка на улицах: оставить автомобиль можно будет на платных стоянках.
Не коснется новое правило спецтранспорта: машин скорой помощи, ГСЧС, полиции, газовой службы, инкассаторских машин, а также не исключено, что будут пропускать машины молодоженов к Центральному ЗАГСу.
Ранее мы сообщали, в Одессе всерьез взялись за самокатчиков.
Патрульная полиция будет штрафовать тех, кто выезжает на Трассу здоровья, а разбросанные самокаты будут эвакуировать коммунальщики.
Пока полицейские ограничиваются предупреждением о том, что ездить можно не везде на самокатах.
В следующий раз тех, кто не послушается, обещают штрафовать на 340 гривен.
Только за один день правоохранители сделали около 150 замечаний.
Напомним, что в Одессе патрули вышли на известную трассу, видео: "требуют покинуть территорию"
А еще Politeka писала, что свалку элетротранспорта нашли возле мэрии в Одессе, видео: "Это какой-то челлендж по уничтожению?"
Также Politeka сообщала, что застреленное тело офицера найдено на рабочем месте в Одессе: первые детали трагедии