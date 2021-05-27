Приходив в будинок її батьків

19-річний хлопець систематично ґвалтував малолітню сестру своєї дружини

Це сталося в одному з сіл Роздільнянського району, передає Politeka.net, з посиланням на прокуратура Одеської області.

З липня по вересень 2020 року приходячи в будинок батьків дружини, де проживала вся сім'я, молодий чоловік схиляв до насильства 13-річну сестру своєї дружини.

При цьому він погрожував жертві розповісти все родині, що вона йому симпатизує.

Районним судом 19-річного хлопця визнано винним у зґвалтуванні малолітньої та засуджено до 10 років позбавлення волі (ч.4 ст. 152 КК України).

До цього ми повідомляли, під Одесою незнайомий чоловік підбіг до дитини і хапив за горло.

Напад стався серед білого дня на вулиці в Чорноморську Одеської області.

Мати постраждалої дівчинки каже, що спочатку молодий хлопець довго спостерігав за її дитиною, поки та грала на дитячому майданчику.

"Коли ми стали заходити в свій під'їзд, побіг і схопив дочку за горло", - стверджує вона.

Жінка відразу ж зателефонувала в поліцію і нападника затримали, з'ясувалося, що йому 25 років і у нього є психічний розлад.

Пізніше у відділення поліції приїхали його батьки і забрали психа додому.

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