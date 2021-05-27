19-річний хлопець систематично ґвалтував малолітню сестру своєї дружини
Це сталося в одному з сіл Роздільнянського району, передає Politeka.net, з посиланням на
З липня по вересень 2020 року приходячи в будинок батьків дружини, де проживала вся сім'я, молодий чоловік схиляв до насильства 13-річну сестру своєї дружини.
При цьому він погрожував жертві розповісти все родині, що вона йому симпатизує.
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Районним судом 19-річного хлопця визнано винним у зґвалтуванні малолітньої та засуджено до 10 років позбавлення волі (ч.4 ст. 152 КК України).
До цього ми повідомляли, під Одесою незнайомий чоловік підбіг до дитини і хапив за горло.
Напад стався серед білого дня на вулиці в Чорноморську Одеської області.
Мати постраждалої дівчинки каже, що спочатку молодий хлопець довго спостерігав за її дитиною, поки та грала на дитячому майданчику.
"Коли ми стали заходити в свій під'їзд, побіг і схопив дочку за горло", - стверджує вона.
Жінка відразу ж зателефонувала в поліцію і нападника затримали, з'ясувалося, що йому 25 років і у нього є психічний розлад.
Пізніше у відділення поліції приїхали його батьки і забрали психа додому.
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