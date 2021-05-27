Приходил в дом ее родителей

19-летний парень систематически насиловал малолетнюю сестру своей жены

Это произошло в одном из сел Раздельнянского района, передает Politeka.net, со ссылкой на прокуратуру Одесской области.

С июля по сентябрь 2020 года приходя в дом родителей жены, где проживала вся семья, молодой человек склонял к насилию 13-летнюю сестру своей супруги.

При этом он угрожал жертве рассказать всё семье, что она ему симпатизирует.

Районным судом 19-летний парень признан виновным в изнасиловании малолетней и приговорен к 10 годам лишения свободы (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

До этого мы сообщали, под Одессой незнакомый мужчина подбежал к ребенку и хватил за горло.

Нападение произошло средь бела дня на улице в Черноморске Одесской области.

Мать пострадавшей девочки говорит, что сначала молодой парень долго наблюдал за ее ребенком, пока та играла на детской площадке.

«Когда мы стали заходить в свой подъезд, побежал и схватил дочь за горло», - утверждает она.

Женщина сразу же позвонила в полицию и нападавшего задержали, выяснилось, что ему 25 лет и у него имеется психическое расстройство.

Позже в отделение полиции приехали его родители и забрали психа домой.

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