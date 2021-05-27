В Одесі показали, чим годують дітей у шкільних їдальнях згідно з новим меню
Кадри з тарілок школярів оприлюднила голова Департаменту освіти і науки Олена Буйневич у себе в Фейсбук, передає Politeka.net.
Зокрема, з квітня в багатьох школах Одеси поміняли систему харчування: стало більше фруктів і овочів, а сосиски і ковбаси замінили м'ясом.
"Бачу те, що мені не подобається: порції фруктів замалі, кисломолочка рідко , вермішель переварили, клейоночка ... ну... викинувши. Головне!!! Їдять!!!! Їдять, жують для Одеської мами це таки головне-прекрасне", - прокоментувала фотознімки чиновниця.
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Також вона поскаржилася, що діти не люблять кашу з родзинками і часто недоїдають яблука.
Буйневич зазначила, що зміни настали завдяки роботі групи Міністерства, небайдужих педагогів і батьків і відповідальних живильних організацій.
Раніше ми повідомляли, в Одесі визначилися з датами останніх дзвінків у школах, а також стало відомо, в якому форматі їх проведуть.
Зокрема, в семи одеських школах учні відправляться на канікули з 28 червня, в 90 шкіл - 4 червня, а решта - 8 червня.
Також учнів 4-х та 9-х класів звільнили від проходження державної підсумкової атестації.
Випускникам 9-х класів вручать свідоцтва про закінчення базової середньої освіти 1 червня, а 2 червня отримають атестати 11-класники.
Ніяких урочистих лінійок в школах проводитися не буде. За цим спостерігатимуть правоохоронці.
Нагадаємо, що діти розбилися в ДТП на Одещині, кадри трагедії: "за кермом був 13-річний підліток"
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