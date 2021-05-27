Під Одесою незнайомий чоловік підбіг до дитини і хапив за горло

Напад стався серед білого дня на вулиці в Чорноморську Одеської області. Про це пише місцевий сайт у четвер, 27 травня.

Мати постраждалої дівчинки каже, що спочатку молодий хлопець довго спостерігав за її дитиною, поки та грала на дитячому майданчику.

"Коли ми стали заходити в свій під'їзд, побіг і схопив дочку за горло", - стверджує вона.

Жінка відразу ж зателефонувала в поліцію і нападника затримали, з'ясувалося, що йому 25 років і у нього є психічний розлад.

Пізніше у відділення поліції приїхали його батьки і забрали додому.

До цього ми повідомляли, що черговий «мисливець» за дітьми помічений біля дитячих майданчиків все в тому ж місті Чорноморську.

За словами місцевих жителів, невідомий чоловік розгулював по ігрових майданчиках на вулиці Віталія шуму і чіплявся до дітей. Вони стверджують, що він заводив з ними розмову, випитував ім'я та адресу дитини, намагався відвести його з собою.

Мотиви чоловіка не відомі.

Стурбовані батьки викликали поліцію, яка забрала підозрюваного у відділення, проте люди побоюються, що чоловіка там протримають не довго, так як немає складу злочину.

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