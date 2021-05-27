Под Одессой незнакомый мужчина подбежал к ребенку и хватил за горло
Нападение произошло средь бела дня на улице в Черноморске Одесской области. Об этом
Мать пострадавшей девочки говорит, что сначала молодой парень долго наблюдал за ее ребенком, пока та играла на детской площадке.
«Когда мы стали заходить в свой подъезд, побежал и схватил дочь за горло», - утверждает она.
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Женщина сразу же позвонила в полицию и нападавшего задержали, выяснилось, что ему 25 лет и у него имеется психическое расстройство.
Позже в отделение полиции приехали его родители и забрали домой.
До этого мы сообщали, что очередной «охотник» за детьми замечен возле детских площадок всё в том же городе Черноморске.
По словам местных жителей, неизвестный мужчина разгуливал по игровым площадкам на улице Виталия Шума и приставал к детям. Они утверждают, что он заводил с ними разговор, выпытывал имя и адрес ребёнка, пытался увести его с собой.
Мотивы мужчины не известны.
Обеспокоенные родители вызвали полицию, которая забрала подозреваемого в отделения, однако люди опасаются, что мужчину там продержат не долго, так как нет состава преступления.
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