Под Одессой незнакомый мужчина подбежал к ребенку и хватил за горло

Нападение произошло средь бела дня на улице в Черноморске Одесской области. Об этом пишет местные сайт в четверг, 27 мая.

Мать пострадавшей девочки говорит, что сначала молодой парень долго наблюдал за ее ребенком, пока та играла на детской площадке.

«Когда мы стали заходить в свой подъезд, побежал и схватил дочь за горло», - утверждает она.

Женщина сразу же позвонила в полицию и нападавшего задержали, выяснилось, что ему 25 лет и у него имеется психическое расстройство.

Позже в отделение полиции приехали его родители и забрали домой.

До этого мы сообщали, что очередной «охотник» за детьми замечен возле детских площадок всё в том же городе Черноморске.

По словам местных жителей, неизвестный мужчина разгуливал по игровым площадкам на улице Виталия Шума и приставал к детям. Они утверждают, что он заводил с ними разговор, выпытывал имя и адрес ребёнка, пытался увести его с собой.

Мотивы мужчины не известны.

Обеспокоенные родители вызвали полицию, которая забрала подозреваемого в отделения, однако люди опасаются, что мужчину там продержат не долго, так как нет состава преступления.

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