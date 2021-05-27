В Одесі ведуться пошуки жінки, яка безслідно зникла два тижні тому

Про це передає Politeka.net, з посиланням на пошукову платформу "911".

Так, увечері 11 травня в районі Червоного Хутора зникла 48-річна Світлана Степанкевич. Жінка пропала після розмови зі своїм сином. Тепер про неї нічого не відомо, на зв'язок не виходить.

В останній раз коли її бачила Світлана була одягнена в легку чорну куртку, сині джинси, золотисті туфлі і мала при собі різнокольорову сумку.

Волонтери закликають небайдужих людей взяти участь у пішому пошуку жінки.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження зниклої, просять повідомляти за телефонами (050) 911-91-01, (063) 542-22-92 або 102.

До цього ми повідомляли, в Одесі поліція вийшла на пошуки хлопчика, який зник на селищі Котовського.

13-річний Рамін Арапу вийшов з будинку по вулиці Семена Палія ще у вівторок, 25 травня і з тих пір про нього ніхто нічого не чув.

Прикмети зниклого підлітка: на вигляд 14-16 років, зріст 170 сантиметрів, Худорлява статура, темне волосся, карі очі.

Був одягнений в чорну кофту, світло-сірі джинси, чорні кросівки з білою підошвою і білими смугами з боків.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопця, просимо повідомити районний відділ поліції по телефону (067) 271 28 49, (048) 779 42 88 або по спецлінії "102", - йдеться в повідомленні поліції.

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