Таке буває раз в 6-12 років

Дивовижне астрономічне явище пощастило спостерігати жителям Одеси

Величезний повний місяць зійшов у небі в ніч з 26 на 27 травня і виглядав просто фантастично, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Це, звичайно ж, не могли не відобразити фотографи, які поділилися чудовими кадрами в мережі.

Супермісяць позначає, що місяць знаходиться на найближчому в цьому році відстані до землі. До того ж, в цей день воно збіглося з повним затемненням місяця, а це трапляється раз в 6-12 років.

Наступний супермісяць на Землі можна буде спостерігати лише через рік – в червні 2022 року.

Не так давно ми повідомляли, в небі над Одесою помітили рідкісний атмосферний феномен.

Незвичайне природне явище пощастило спостерігати місцевим жителям ввечері.

Невеликий промінь червоного світла осяяв небосхил приблизно в 6-7 годин, а потім зник.

За словами очевидців, він був схожий на промінь світла від прожектора.

Також ми писали, необычным спостереженням поділилися одесити в соціальних мережах.

У небі вони побачили низку вогнів, яка рухалася прямо над головою із заходу на схід.

Спочатку світяться вогні породили безліч версій і чуток, проте трохи пізніше з'ясувалося, що за незвичайне явище спостерігалося над містом - це були пролітають повз супутники Ілона Маска, відомого американського інженера і підприємця.

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