Такое бывает раз в 6-12 лет

Удивительное астрономическое явление посчастливилось наблюдать жителям Одессы

Огромная полная луна взошла в небе в ночь с 26 на 27 мая и смотрелась просто фантастически, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Это, конечно же, не могли не запечатлеть фотографы, которые поделились великолепными кадрами в сети.

Суперлуние обозначает, что Луна находится на ближайшем в этом году расстоянии к Земле. К тому же, в этот день оно совпало с полным затмением Луны, а это случается раз в 6-12 лет.

Следующее суперлуние на Земле можно будет наблюдать лишь спустя год – в июне 2022 года.

Не так давно мы сообщали, в небе над Одессой заметили редкий атмосферный феномен.

Необычное природное явление посчастливилось наблюдать местным жителям вечером.

Небольшой луч красного света озарил небосвод приблизительно в 6-7 часов, а потом исчез.

По словам очевидцев, он был похож на луч света от прожектора.

Также мы писали, необычным наблюдением поделились одесситы в социальных сетях.

В небе они увидели вереницу огней, которая двигалась прямо над головой с запада на восток.

Поначалу светящиеся огни породили множество версий и слухов, однако немного позже выяснилось, что за необычное явление наблюдалось над городом - это были пролетающие мимо спутники Илона Маска, известного американского инженера и предпринимателя.

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