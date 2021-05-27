Удивительное астрономическое явление посчастливилось наблюдать жителям Одессы
Огромная полная луна взошла в небе в ночь с 26 на 27 мая и смотрелась просто фантастически, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Это, конечно же, не могли не запечатлеть фотографы, которые поделились великолепными кадрами в сети.
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Суперлуние обозначает, что Луна находится на ближайшем в этом году расстоянии к Земле. К тому же, в этот день оно совпало с полным затмением Луны, а это случается раз в 6-12 лет.
Следующее суперлуние на Земле можно будет наблюдать лишь спустя год – в июне 2022 года.
Не так давно мы сообщали, в небе над Одессой заметили редкий атмосферный феномен.
Необычное природное явление посчастливилось наблюдать местным жителям вечером.
Небольшой луч красного света озарил небосвод приблизительно в 6-7 часов, а потом исчез.
По словам очевидцев, он был похож на луч света от прожектора.
Также мы писали, необычным наблюдением поделились одесситы в социальных сетях.
В небе они увидели вереницу огней, которая двигалась прямо над головой с запада на восток.
Поначалу светящиеся огни породили множество версий и слухов, однако немного позже выяснилось, что за необычное явление наблюдалось над городом - это были пролетающие мимо спутники Илона Маска, известного американского инженера и предпринимателя.
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