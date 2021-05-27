В Одесі всерйоз взялися за самокатчиків

Патрульна поліція штрафуватиме тих, хто виїжджає на трасу здоров'я, а розкидані самокати евакуюватимуть комунальники. Про це повідомляє місцевий сайт Думська .

Поки поліцейські обмежуються попередженням про те, що їздити можна не скрізь на самокатах.

Наступного разу тих, хто не послухається, обіцяють штрафувати на 340 гривень.

За даними видання, тільки за один день правоохоронці зробили близько 150 зауважень.

Одесити в соцмережах вже щосили почали коментувати новину, при чому думки людей розділилися. Одні підтримали намір штрафувати самокатчиків, інші, навпаки, порахували, що в першу чергу потрібно карати водіїв авто, а треті і зовсім припустили, що штрафи нічого не дадуть.

"Там і так можна пройтися не боячись і не шарахаючись — по тротуару, вимощеному плиткою. Але більшості чомусь хочеться пройтися по велодоріжці»,

"Заборонений плід як то кажуть... будуть гонки ще влаштовувати. Подивіться на штрафи для п'яних і Лихачів-менше їх стає?»,

"Місця на узбережжі стільки, що вистачило б ще на дві ТЗ, але ні, у жебрака держави-контролера з барабаноголовим мером є тільки одна кнопка: вкл./ викл.»,

"А я не проти. Нехай рухаються по дорозі. Але! Накласти відповідальність і зробити апріорі винними в будь-якому дтп!

Штрафувати за управління без прав і техпаспортів. А при наїзді на пішохода на тротуарі кримінальну відповідальність»,

"Аж цікаво! Чого такий хипиш за ці самокати? Або Гені не проплатили вчасно або болт поклав болт на його оплати. Немає диму без оплати у нашої продажної мерії", - висловлюються в мережі.

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