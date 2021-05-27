Жителям Одеси повідомили хорошу новину-вперше з 2014 року допомога при народженні дитини буде збільшена

Законопроект, який передбачає, що з 1 січня 2022 року розмір допомоги складе 50 тис. грн, був схвалений на засіданні Кабміну 26 травня, повідомляє портал dengi.ІА

Виплата допомоги проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру, решта суми виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами (1041 грн на місяць).

У 2021 році розмір виплат при народженні дитини становить 41280 грн. .З них 10 320 грн виплачується одноразово, і по 860 грн на місяць — протягом наступних 36 місяців.

Такий розмір був встановлений ще в 2014 році і з тих пір не підвищувався.

До цього ми повідомляли, два підлітки потонули у водоймах Одеської області за короткий час.

Перша трагедія розігралася ближче до вечора 25 травня в Білгород-Дністровському районі.

12-річний хлопчик зі своїм приятелем одноліткою і молодшою сестрою пішов на річку купатися і загинув.

Також ми писали, 17-річний хлопець пішов купатися на набережній біля музею "діарама" на річці Дунай і досі не повернувся.

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