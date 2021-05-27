Жителям Одессы сообщили хорошую новость – впервые с 2014 года помощь при рождении ребенка будет увеличена

Законопроект, который предусматривает, что с 1 января 2022 года размер пособия составит 50 тыс. грн, был одобрен на заседании Кабмина 26 мая, сообщает портал dengi.uа

Выплата пособия будет проводиться единовременно в размере 25% общего размера, остальная сумма будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями (1041 грн в месяц).

В 2021 году размер выплат при рождении ребёнка составляет 41280 грн. .Из них 10 320 грн выплачивается единовременно, и по 860 грн в месяц — в течении следующих 36 месяцев.

Такой размер был установлен еще в 2014 году и с те пор не повышался.

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Первая трагедия разыгралась ближе к вечеру 25 мая в Белгород-Днестровском районе.

12-летний мальчик со своим приятелем одногодкой и младшей сестрой пошел на речку купаться и погиб.

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