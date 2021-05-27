В Одесі поліція вийшла на пошуки хлопчика, який зник на селищі Котовського
Про зникнення неповнолітнього повідомили в прес-службі Національної поліції, передає Politeka.net.
Відзначається, що 13-річний Рамін Арапу вийшов з будинку по вулиці Семена Палія ще у вівторок, 25 травня і з тих пір про нього ніхто нічого не чув.
Прикмети зниклого підлітка: на вигляд 14-16 років, зріст 170 сантиметрів, худорлява статура, темне волосся, карі очі.
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Був одягнений в чорну кофту, світло-сірі джинси, чорні кросівки з білою підошвою і білими смугами з боків.
"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопця, просимо повідомити районний відділ поліції по телефону (067) 271 28 49, (048) 779 42 88 або по спецлінії "102", - йдеться в повідомленні поліції.
До цього ми повідомляли, 17-річний хлопець пішов купатися на набережній біля музею "Діарама" на річці Дунай і досі не повернувся.
Рятувальники та поліцейські організували піший патруль вздовж берега Дунаю та обстежили 2 км прибережної смуги. Одночасно водолази на катері "Прогрес-4", разом із співробітниками загону Морської охорони на катері» Galia 640" обстежили 5 тис.кв. м поверхні води.
Зниклого досі не знайшли. Пошук триває.
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