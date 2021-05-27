В Одессе полиция вышла на поиски мальчика, который пропал на посёлке Котовского

Об исчезновении несовершеннолетнего сообщили в пресс-службе Национальной полиции, передает Politeka.net.

Отмечается, что 13-летний Рамин Арапу вышел из дома по улице Семена Палия еще во вторник, 25 ма и с тех пор о нем никто ничего не слышал.

Приметы пропавшего подростка: на вид 14-16 лет, рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза.

Был одет в черную кофту, светло-серые джинсы, черные кроссовки с белой подошвой и белыми полосами по бокам.

«Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения парня, просим сообщить районный отдел полиции по телефону (067) 271 28 49, (048) 779 42 88 или по спецлинии «102»,- говорится в сообщении полиции.

До этого мы сообщали, 17-летний парень пошел купаться на набережной возле музея «Диарама» на реке Дунай и до сих пор не вернулся.

Спасатели и полицейские организовали пеший патруль вдоль берега Дуная и обследовали 2 км прибрежной полосы. Одновременно водолазы на катере «Прогресс-4», вместе с сотрудниками отряда морской охраны на катере «Galia 640» обследовали 5 тыс. кв. м поверхности воды.

Пропавшего до сих пор не нашли. Поиск продолжается.

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