В Одесі біля ринку Привоз рвонуло трубу, вода залила все навколо, утворивши справжнє озеро

Відео НП оприлюднили місцеві ЗМІ , передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Повідомляється, що аварія трапилася ввечері 24 травня на ремонтованому кварталі вулиці Преображенської біля Привозу.

На оприлюднених карах видно, що вода швидко заповнила вириту яму для заміни рейок, перетворивши 100 метрів вулиці в озеро.

Як розповіли одесити, через пару годин воду перекрили і сьогодні там утворилося болото.

Раніше ми повідомляли, в Одесі після рясних опадів на деяких вулицях міста утворилися великі провали.

Так, в одну з таких дорожніх пасток потрапила маршрутка, заповнена пасажирами.

Це сталося на перетині вулиці Буніна і Олександрівського проспекту – заднє колесо маршрутки пішло в яму, яку розмило після дощу.

Як видно на кадрах, показаний в телеграм-каналах, на повороті автобус колесом потрапив у провал в асфальтному покритті, коли виїжджав на маршрут.

На даний момент маршрутку з провалу дістали, а яму огородили. На щастя, обійшлося без постраждалих, всі люди успішно покинули салон.

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