В Одесі на хабарі викрили директора комунального підприємства
Його затримали на гарячому співробітники Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області разом з колегами-правоохоронцями, передає Politeka.net, з посиланням на інформацію сайту одеської поліції. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За даними слідства, чоловік вимагав від громадянина 50 тисяч гривень за підписання договору про передачу в оренду приміщення площею 200 квадратних метрів. Чиновника затримали при отриманні хабара.
Йому оголосили про підозру. Директору КП загрожує до десяти років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.
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За даними одеських ЗМІ, затриманий-директор КП» туристичний центр " Олексій Курцев.
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Завідувач відділенням центру кардіохірургії при Одеській обласній лікарні попався на хабарі в розмірі 11 тисяч доларів. У корупційній схемі були задіяні також його колеги, які отримували свою частку готівкою.
Ще одне гучне затримання силовики провели в Одесі.
Так, викрито групу лікарів, які за гроші виписували рецепти на наркотики людям, які не мали права їх отримувати.
Головний лікар медичного центру разом з двома лікарями-наркологами, протягом тривалого часу видавали рецепти для придбання в аптеках міста препаратів, що містять метадон і бупренорфін.
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