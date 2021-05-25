В Одесі на хабарі викрили директора комунального підприємства

Його затримали на гарячому співробітники Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області разом з колегами-правоохоронцями, передає Politeka.net, з посиланням на інформацію сайту одеської поліції. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За даними слідства, чоловік вимагав від громадянина 50 тисяч гривень за підписання договору про передачу в оренду приміщення площею 200 квадратних метрів. Чиновника затримали при отриманні хабара.

Йому оголосили про підозру. Директору КП загрожує до десяти років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.

За даними одеських ЗМІ, затриманий-директор КП» туристичний центр " Олексій Курцев.



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Завідувач відділенням центру кардіохірургії при Одеській обласній лікарні попався на хабарі в розмірі 11 тисяч доларів. У корупційній схемі були задіяні також його колеги, які отримували свою частку готівкою.

Ще одне гучне затримання силовики провели в Одесі.

Так, викрито групу лікарів, які за гроші виписували рецепти на наркотики людям, які не мали права їх отримувати.

Головний лікар медичного центру разом з двома лікарями-наркологами, протягом тривалого часу видавали рецепти для придбання в аптеках міста препаратів, що містять метадон і бупренорфін.

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