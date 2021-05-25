В Одесі після рясних опадів на деяких вулицях міста утворилися великі провали

Так, в одну з таких дорожніх пасток потрапила маршрутка, заповнена пасажирами, передає Politeka.net.

Це сталося на перетині вулиці Буніна і Олександрівського проспекту – заднє колесо маршрутки пішло в яму, яку розмило після дощу.

Як видно на кадрах, показаний в телеграм-каналах, на повороті автобус колесом потрапив у провал в асфальтному покритті, коли виїжджав на маршрут.

На даний момент маршрутку з провалу дістали, а яму огородили. На щастя, обійшлося без постраждалих, всі люди успішно покинули салон.

Раніше ми писали, антициклон витіснить дощі і грози з Одеси і встановить нову погоду.

Так, дощові атмосферні маси зрушаться з "мертвої точки", і перемістяться з території Одеської області подалі.

Одеса опиниться під впливом антициклону - прогнозується суха і тепла погода.

За прогнозами метеорологів, хмари в Одесі будуть приховувати небо весь час, вдень ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Опадів не передбачається.

Температура повітря вранці складе від 10 до 12 градусів тепла, але вже ближче до обіду відмітка на термометрі значно підніметься до 22-24°C.

Вітер прогнозують змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура морської води складе 11-12°C.

В області обіцяють вранці температуру повітря від 9 до 14°C, вдень – 21-26°C.

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