В Одессе после обильных осадков на некоторых улицах города образовались большие провалы

Так, в одну из таких дорожных ловушек угодила маршрутка, заполненная пассажирами, передает Politeka.net.

Это произошло на пересечении улицы Бунина и Александровского проспекта – заднее колесо маршрутки ушло в яму, которую размыло после дождя.

Как видно на кадрах, показанный в телеграм-каналах, на повороте автобус колесом угодил в провал в асфальтном покрытии, когда выезжал на маршрут.

На данный момент маршрутку из провала достали, а яму оградили. К счастью, обошлось без пострадавших, все люди успешно покинули салон.

Ранее мы писали, антициклон вытеснит дожди и грозы из Одессы и установит новую погоду.

Так, дождливые атмосферные массы сдвинутся с "мертвой точки", и переместятся с территории Одесской области подальше.

Одесса окажется под влиянием антициклона - прогнозируется сухая и теплая погода.

По прогнозам метеорологов, облака в Одессе будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Осадков не предвидится.

Температура воздуха утром составит от 10 до 12 градусов тепла, но уже ближе к обеду отметка на термометре значительно поднимется до 22-24°C.

Ветер прогнозируют переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура морской воды составит 11-12°C.

В области обещают утром температуру воздуха от 9 до 14°C, днем – 21-26°C.

Напомним, что грузовой поезд снес человека на вокзале: появилось видео трагедии

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