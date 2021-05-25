Антициклон витіснить вологий циклон з Одеси і встановить нову погоду

Про те, яка погода чекає одеситів у вівторок, 25 травня, розповіли синоптики з Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

Так, дощові атмосферні маси зрушаться з "мертвої точки", і перемістяться з території Одеської області подалі.

Одеса опиниться під впливом антициклону - прогнозується суха і тепла погода.

За прогнозами метеорологів, хмари в Одесі будуть приховувати небо весь час, вдень ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Опадів не передбачається.

Температура повітря вранці складе від 10 до 12 градусів тепла, але вже ближче до обіду відмітка на термометрі значно підніметься до 22-24°C.

Вітер прогнозують змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура морської води складе 11-12°C.

В області обіцяють вранці температуру повітря від 9 до 14°C, вдень – 21-26°C.

Відзначимо, що 25 травня в народі вшановується пам'ять святителя Єпіфанія, архієпископа кіпрського. Епіфаній відомий як видатний церковний учитель і чудотворець. За старих часів примітили, якщо на Єпіфана вранці небо Червоне, то і літо буде сухим і жарким.

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