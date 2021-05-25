Антициклон вытеснит влажный циклон из Одессы и установит новую погоду

О том, какая погода ждет одесситов во вторник, 25 мая, рассказали синоптики из Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Так, дождливые атмосферные массы сдвинутся с "мертвой точки", и переместятся с территории Одесской области подальше.

Одесса окажется под влиянием антициклона - прогнозируется сухая и теплая погода.

По прогнозам метеорологов, облака в Одессе будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Осадков не предвидится.

Температура воздуха утром составит от 10 до 12 градусов тепла, но уже ближе к обеду отметка на термометре значительно поднимется до 22-24°C.

Ветер прогнозируют переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура морской воды составит 11-12°C.

В области обещают утром температуру воздуха от 9 до 14°C, днем – 21-26°C.

Отметим, что 25 мая в народе почитается память святителя Епифания, архиепископа Кипрского. Епифаний известен как выдающийся церковный учитель и чудотворец. В старину приметили, если на Епифана утром небо красное, то и лето будет сухим и жарким.

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