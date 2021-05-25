В Одеській області розшукують зниклу безвісти дівчину 17-ти років

Як повідомляє Politeka.net, пошуками неповнолітньої займаються співробітники Білгород-Дністровського районного відділу поліції.

Зазначається, що вихованку дитячого закладу Козлову Юлію Сергіївну, 2004 р.н., востаннє бачили вчора, 24 травня.

Посеред вечора вона пішла з установи і досі не повернулася.

Прикмети зниклої: на вигляд 17 років, зріст 160 см, волосся русяве, зачіска каре, очі карі.

Була одягнена: куртка, футболка, джинси і кросівки темного кольору.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо повідомити в Білгород-Дністровський районний відділ поліції за телефоном (04849) 28361 або за спецлінією «102», - йдеться в повідомленні поліції.

Не так давно ми повідомляли, насильник напав на одеситку біля будинку, де вона проживає.

Близько першої години ночі жінка під'їхала до будинку на особистому автомобілі і коли закривала двері машини, на неї несподівано напав незнайомий чоловік. Він повалив свою жертву на землю, кілька разів ударив і намагався задерти спідницю.

Одеситка почала кричати і кликати на допомогу. На крики вибіг її співмешканець, який спробував відбити постраждалу з рук ґвалтівника.

Нагадаємо, що вантажний потяг зніс людину на вокзалі: з'явилося відео трагедії

Також Politeka повідомляла, трагедія трапилася на кораблі з одеситкою: тіло два місяці не віддають родичам