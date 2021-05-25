В Одесской области разыскивают пропавшую без вести девушку 17-ти лет
Как сообщает Politeka.net, поисками несовершеннолетней занимаются сотрудники Белгород-Днестровского районного отдела полиции.
Отмечается, что воспитанницу детского учреждения Козлову Юлию Сергеевну, 2004 г.р., в последний раз видели вчера, 24 мая.
Посреди вечера она ушла из учреждения и до сих пор не вернулась.
Приметы пропавшей: на вид 17 лет, рост 160 см, волосы русые, прическа каре, глаза карие.
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Была одета: куртка, футболка, джинсы и кроссовки темного цвета.
«Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения девушки, просим сообщить в Белгород-Днестровский районный отдел полиции по телефону (04849) 28361 или по спецлинии «102»,- говорится в сообщении полиции.
Не так давно мы сообщали, насильник напал на одесситку возле дома, где она проживает.
Около часа ночи женщина подъехала к дому на личном автомобиле и когда закрывала дверь машины, на нее неожиданно напал незнакомый мужчина. Он повалил свою жертву на землю, несколько раз ударил и пытался задрать юбку.
Одесситка принялась кричать и звать на помощь. На крики выбежал ее сожитель, который попытался отбить пострадавшую из рук насильника.
Напомним, что грузовой поезд снес человека на вокзале: появилось видео трагедии
Также Politeka сообщала, трагедия случилась на корабле с одесситкой: тело два месяца не отдают родственникам