В Одесской области разыскивают пропавшую без вести девушку 17-ти лет

Как сообщает Politeka.net, поисками несовершеннолетней занимаются сотрудники Белгород-Днестровского районного отдела полиции.

Отмечается, что воспитанницу детского учреждения Козлову Юлию Сергеевну, 2004 г.р., в последний раз видели вчера, 24 мая.

Посреди вечера она ушла из учреждения и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид 17 лет, рост 160 см, волосы русые, прическа каре, глаза карие.

Была одета: куртка, футболка, джинсы и кроссовки темного цвета.

«Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения девушки, просим сообщить в Белгород-Днестровский районный отдел полиции по телефону (04849) 28361 или по спецлинии «102»,- говорится в сообщении полиции.

Не так давно мы сообщали, насильник напал на одесситку возле дома, где она проживает.

Около часа ночи женщина подъехала к дому на личном автомобиле и когда закрывала дверь машины, на нее неожиданно напал незнакомый мужчина. Он повалил свою жертву на землю, несколько раз ударил и пытался задрать юбку.

Одесситка принялась кричать и звать на помощь. На крики выбежал ее сожитель, который попытался отбить пострадавшую из рук насильника.

Напомним, что грузовой поезд снес человека на вокзале: появилось видео трагедии

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