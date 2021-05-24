В Одесі спіймали групу лікарів, які за гроші виписували рецепти на наркотики людям, які не мали права їх отримувати

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу обласної прокуратури, а також сайт регіональної Нацполіції.

Повідомляється, що головний лікар медичного центру разом з двома лікарями-наркологами, протягом тривалого часу видавали рецепти для придбання в аптеках міста препаратів, що містять метадон і бупренорфін.

Лікарі у складі ВКК встановлювали їм діагнози "наркоманія", що давало їм право на отримання наркотичних засобів.

Медики виписували псевдопацієнтам медкарти, які в подальшому повинні були служити прикриттям перед законом.

Підозрюваними медиками є 46-річна одеситка і двоє чоловіків з Донецької та Чернігівської віці 44-х і 30-ти років.

"Рецептурні бланки форми №3, посадові особи купували у держави по 3 гривні, незаконним чином вони реалізовували по 500 грн. За кілька місяців правопорушники неправомірно видали майже 1300 рецептів на понад 600 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

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Завідувач відділенням центру кардіохірургії при Одеській обласній лікарні попався на хабарі в розмірі 11 тисяч доларів. У корупційній схемі були задіяні також його колеги, які отримували свою частку готівкою.

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