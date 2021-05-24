В Одессе поймали группу врачей, которые за деньги выписывали рецепты на наркотики людям, которые не имели права их получать

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, а также сайт региональной Нацполиции.

Сообщается, что главный врач медицинского центра вместе с двумя врачами-наркологами, в течение длительного времени выдавали рецепты для приобретения в аптеках города препаратов, содержащих метадон и бупренорфин.

Врачи в составе ВКК устанавливали им диагнозы "наркомания", что давало им право на получение наркотических средств.

Медики выписывали псевдопациентам медкарты, которые в дальнейшем должны были служить прикрытием перед законом.

Подозреваемыми медиками являются 46-летняя одесситка и двое мужчин из Донецкой и Черниговской возрасте 44-х и 30-ти лет.

«Рецептурные бланки формы №3, должностные лица покупали у государства по 3 гривны, незаконным образом они реализовывали по 500 грн. За несколько месяцев правонарушители неправомерно выдали почти 1300 рецептов на более 600 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

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Заведующий отделением центра кардиохирургии при Одесской областной больнице попался на взятке в размере 11 тысяч долларов. В коррупционной схеме были задействованы также его коллеги, которые получали свою долю наличными.

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