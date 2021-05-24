В Одесі з громадського транспорту вигнали пасажира в брудному одязі

Про це повідомляють очевидці в телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За їх словами, на площі 10 квітня в трамвай №5 зайшов чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння. У нього були брудні штани і верхній одяг.

Жінка-кондуктор не стала тремтіти і вигнала п'яного. При цьому інші пасажири заступилися за нього, вони просили чоловіка не виходити, а їхати додому.

«Вигнали чоловіка з трамвая через те, що не проходив по дрес-коду. 5-й трамвай на 10 квітня», - йдеться в публікації телеграм-каналу.

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Моторошна аварія трапилася 23 травня в Березівці на перехресті вулиць Танасчишина і Володарського.

Там зіткнулися мопед, за кермом якого був 13-річний підліток і автомобіль Volkswagen Passat.

Від отриманих травм водій мопеда помер у лікарні, а його пасажир - 7-річний хлопчик перебуває у важкому стані в реанімації.

32-річний водій був тверезий.

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