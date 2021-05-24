В Одесі з громадського транспорту вигнали пасажира в брудному одязі
Про це повідомляють очевидці в телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За їх словами, на площі 10 квітня в трамвай №5 зайшов чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння. У нього були брудні штани і верхній одяг.
Жінка-кондуктор не стала тремтіти і вигнала п'яного. При цьому інші пасажири заступилися за нього, вони просили чоловіка не виходити, а їхати додому.
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«Вигнали чоловіка з трамвая через те, що не проходив по дрес-коду. 5-й трамвай на 10 квітня», - йдеться в публікації телеграм-каналу.
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