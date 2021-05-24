В Одессе из общественного транспорта выгнали пассажира в грязной одежде

Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По их словам, на площади 10 апреля в трамвай №5 зашел мужчина с яными признаками алкогольного опьянения. У него были грязные штаны и верхняя одежда.

Женщина- кондуктор не стала трепеть и выгнала пьяного. При этом другие пассажиры вступились за него, они просили мужчину не выходить, а ехать домой.

«Выгнали мужчину с трамвая из-за того, что не проходил по дресс-коду. 5-й трамвай на 10 апреля», - говорится в публикации телеграм-канала.

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