В Одесі визначилися з датами останніх дзвінків у школах, а також стало відомо, в якому форматі їх проведуть

Про це розповіла глава департаменту освіти і науки Олену Буйневич, передає Politeka.net.

За її словами, в семи одеських школах учні відправляться на канікули з 28 червня, в 90 шкіл - 4 червня, а решта - 8 червня.

Також учнів 4-х та 9-х класів звільнили від проходження державної підсумкової атестації.

Випускникам 9-х класів вручать свідоцтва про закінчення базової середньої освіти 1 червня, а 2 червня отримають атестати 11-класники.

Буйневич підкреслила, що ніяких урочистих лінійок в школах проводитися не буде. За цим спостерігатимуть правоохоронці.

"Кожна школа на вибір може вибрати свій формат "карантинного" останнього дзвоника і провести його або онлайн, або окремо для кожного класу на свіжому повітрі", - зазначила чиновниця.

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Моторошна аварія трапилася 23 травня в Березівці на перехресті вулиць Танасчишина і Володарського.

Там зіткнулися мопед, за кермом якого був 13-річний підліток і автомобіль Volkswagen Passat.

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