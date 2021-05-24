В Одесі визначилися з датами останніх дзвінків у школах, а також стало відомо, в якому форматі їх проведуть
Про це розповіла глава департаменту освіти і науки Олену Буйневич, передає Politeka.net.
За її словами, в семи одеських школах учні відправляться на канікули з 28 червня, в 90 шкіл - 4 червня, а решта - 8 червня.
Також учнів 4-х та 9-х класів звільнили від проходження державної підсумкової атестації.
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Випускникам 9-х класів вручать свідоцтва про закінчення базової середньої освіти 1 червня, а 2 червня отримають атестати 11-класники.
Буйневич підкреслила, що ніяких урочистих лінійок в школах проводитися не буде. За цим спостерігатимуть правоохоронці.
"Кожна школа на вибір може вибрати свій формат "карантинного" останнього дзвоника і провести його або онлайн, або окремо для кожного класу на свіжому повітрі", - зазначила чиновниця.
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