В Одессе определились с датами последних звонков в школах, а также стало известно, в каком формате их проведут

Об этом рассказала глава департамента образования и науки Елену Буйневич, передает Politeka.net.

По ее словам, в семи одесских школах ученики отправятся на каникулы с 28 июня, в 90 школ - 4 июня, а оставшиеся - 8 июня.

Также учеников 4-х и 9-х классов освободили от прохождения Государственной итоговой аттестации.

Выпускникам 9-х классов вручат свидетельства об окончании базового среднего образования 1 июня, а 2 июня получат аттестаты 11-классники.

Буйневич подчеркнула, что никаких торжественных линеек в школах проводиться не будет. За этим будут наблюдать правоохранители.

«Каждая школа на выбор может выбрать свой формат "карантинного" последнего звонка и провести его либо онлайн, либо отдельно для каждого класса на свежем воздухе», - отметила чиновница.

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Там столкнулись мопед, за рулем которого был 13-летний подросток и автомобиль Volkswagen Passat.

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