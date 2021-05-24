В Одессе определились с датами последних звонков в школах, а также стало известно, в каком формате их проведут
Об этом рассказала глава департамента образования и науки Елену Буйневич, передает Politeka.net.
По ее словам, в семи одесских школах ученики отправятся на каникулы с 28 июня, в 90 школ - 4 июня, а оставшиеся - 8 июня.
Также учеников 4-х и 9-х классов освободили от прохождения Государственной итоговой аттестации.
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Выпускникам 9-х классов вручат свидетельства об окончании базового среднего образования 1 июня, а 2 июня получат аттестаты 11-классники.
Буйневич подчеркнула, что никаких торжественных линеек в школах проводиться не будет. За этим будут наблюдать правоохранители.
«Каждая школа на выбор может выбрать свой формат "карантинного" последнего звонка и провести его либо онлайн, либо отдельно для каждого класса на свежем воздухе», - отметила чиновница.
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