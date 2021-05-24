Одеські таксисти скористалися складною ситуацією на дорогах і накрутили ціни

Вранці в понеділок, 24 травня Одесу скували пробки через ремонт доріг, передає Politeka.net.

Скупчення автотранспорту спостерігаються на проспекті Добровольського, Адміральському проспекті, Люстдорфській, Об'їзній і Південній дорогах, а районі "Двох стовпів" і площі Толбухіна.

Тим часом таксисти не розгубилися і задерли ціни в два-три через непросту обстановку на дорогах. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

"Понеділок, ранок, і ціни від таксистів 🥴 🚕 Таїрова – Центр", - наголошується в публікації.

Як повідомили в прес-службі міськради, ремонт доріг запланований на сьогодні у всіх районах Одеси.

У Приморському районі проводитимуть за наступними адресами:

- вул. Канатної/вул. Базарної;

- вул. Єврейській (на ділянці від вул. Пушкінської до вул. Осипова);

- вул. Мечникова/вул. болгарської;

- вул. Педагогічної;

- вул. Літературній.

У Малиновському районі триває ремонт на:

- вул. Дальницької.

У Київському районі ремонт проїжджої частини передбачений на:

- вул. Купріна;

- вул. Суднобудівна;

- вул. Івана Франка;

- вул. Краснова.

У Суворовському районі поточний ремонт передбачений на:

- вул. Семена Палія;

- вул. Наливна;

- вул. Отамана Головатого;

- пер. 1-му вапняному.

Водіям рекомендують продумати свій маршрут, щоб не стояти в пробці і встигнути у важливих справах.

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