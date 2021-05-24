Одеські таксисти скористалися складною ситуацією на дорогах і накрутили ціни
Вранці в понеділок, 24 травня Одесу скували пробки через ремонт доріг, передає Politeka.net.
Скупчення автотранспорту спостерігаються на проспекті Добровольського, Адміральському проспекті, Люстдорфській, Об'їзній і Південній дорогах, а районі "Двох стовпів" і площі Толбухіна.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
51-річна Лопес в одному корсеті з блискітками втерла ніс молодим танцівницям: "Гріх приховувати це"
Зупинилося серце відомої актриси, трагічні деталі: довго переживала смерть чоловіка
Вантажний потяг зніс людину на вокзалі: з'явилося відео трагедії
Анджеліна Джолі у відвертій блузці забула прикрити пишне декольте: фото
Тим часом таксисти не розгубилися і задерли ціни в два-три через непросту обстановку на дорогах. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
"Понеділок, ранок, і ціни від таксистів 🥴 🚕 Таїрова – Центр", - наголошується в публікації.
Як повідомили в прес-службі міськради, ремонт доріг запланований на сьогодні у всіх районах Одеси.
У Приморському районі проводитимуть за наступними адресами:
- вул. Канатної/вул. Базарної;
- вул. Єврейській (на ділянці від вул. Пушкінської до вул. Осипова);
- вул. Мечникова/вул. болгарської;
- вул. Педагогічної;
- вул. Літературній.
У Малиновському районі триває ремонт на:
- вул. Дальницької.
У Київському районі ремонт проїжджої частини передбачений на:
- вул. Купріна;
- вул. Суднобудівна;
- вул. Івана Франка;
- вул. Краснова.
У Суворовському районі поточний ремонт передбачений на:
- вул. Семена Палія;
- вул. Наливна;
- вул. Отамана Головатого;
- пер. 1-му вапняному.
Водіям рекомендують продумати свій маршрут, щоб не стояти в пробці і встигнути у важливих справах.
Нагадаємо, що вантажний потяг зніс людину на вокзалі: з'явилося відео трагедії
Також Politeka повідомляла, на трасі Київ-Одеси перекриють рух, але це тимчасово: "з 25 травня..."