Одесские таксисты воспользовались сложной ситуацией на дорогах и взвинтили цены

Утром в понедельник, 24 мая Одессу сковали пробки из-за ремонта дорог, передает Politeka.net.

Скопления автотранспорта наблюдаются на проспекте Добровольского, Адмиральском проспекте, Люстдорфской, Объездной и Южной дорогах, а районе “Двух столбов” и площади Толбухина.

Тем временем таксисты не растерялись и задрали цены в два-три из-за непростой обстановки на дорогах. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

«Понедельник, утро, и цены от таксистов 🥴🚕 Таирова – Центр», - отмечается в публикации.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, ремонт дорог запланирован на сегодня во всех районах Одессы.

В Приморском районе будут проводить по следующим адресам:

— ул. Канатной/ул. Базарной;

— ул. Еврейской (на участке от ул. Пушкинской до ул. Осипова);

— ул. Мечникова/ул. Болгарской;

— ул. Педагогической;

— ул. Литературной.

В Малиновском районе продолжается ремонт на:

— ул. Дальницкой.

В Киевском районе ремонт проезжей части предусмотрен на:

— ул. Куприна;

— ул. Судостроительная;

— ул. Ивана Франко;

— ул. Краснова.

В Суворовском районе текущий ремонт предусмотрен на:

— ул. Семена Палия;

— ул. Наливной;

— ул. Атамана Головатого;

— пер. 1-ом Известковом.

Водителям рекомендуют продумать свой маршрут, чтобы не стоять в пробке и успеть по важным делам.

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