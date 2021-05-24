Одесские таксисты воспользовались сложной ситуацией на дорогах и взвинтили цены
Утром в понедельник, 24 мая Одессу сковали пробки из-за ремонта дорог, передает Politeka.net.
Скопления автотранспорта наблюдаются на проспекте Добровольского, Адмиральском проспекте, Люстдорфской, Объездной и Южной дорогах, а районе “Двух столбов” и площади Толбухина.
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Тем временем таксисты не растерялись и задрали цены в два-три из-за непростой обстановки на дорогах. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
«Понедельник, утро, и цены от таксистов 🥴🚕 Таирова – Центр», - отмечается в публикации.
Как сообщили в пресс-службе горсовета, ремонт дорог запланирован на сегодня во всех районах Одессы.
В Приморском районе будут проводить по следующим адресам:
— ул. Канатной/ул. Базарной;
— ул. Еврейской (на участке от ул. Пушкинской до ул. Осипова);
— ул. Мечникова/ул. Болгарской;
— ул. Педагогической;
— ул. Литературной.
В Малиновском районе продолжается ремонт на:
— ул. Дальницкой.
В Киевском районе ремонт проезжей части предусмотрен на:
— ул. Куприна;
— ул. Судостроительная;
— ул. Ивана Франко;
— ул. Краснова.
В Суворовском районе текущий ремонт предусмотрен на:
— ул. Семена Палия;
— ул. Наливной;
— ул. Атамана Головатого;
— пер. 1-ом Известковом.
Водителям рекомендуют продумать свой маршрут, чтобы не стоять в пробке и успеть по важным делам.
Напомним, что грузовой поезд снес человека на вокзале: появилось видео трагедии
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