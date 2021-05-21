У п'ятницю, 21 травня Одеса як і раніше буде у владі дощів

Постійні дощі порядком набридли одеситам, проте сподіватися на поліпшення погоди сьогодні не варто. Грозовий циклон ще збереже свій вплив в місті, тому до обіду буде лити дощ, а в другій половині дня опади припиняться. Про це пише Politeka.net.

За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у п'ятницю, 21 травня в Одесі буде хмарно з проясненнями.

Вдень температура повітря сягатиме + 15 градусів, до вечора потеплішає ще на 3 градуси.

Вітер очікується північний, 9-14 метрів в секунду.

Температура морської води 13-14°с.

По Одеській області вранці прогнозується короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без істотних опадів. Температура вдень 16-21°с.

Раніше ми писали, одесити помітили патрульну машину, яка пролетіла на миготливий сигнал світлофора, і окропила з голови до ніг перехожого, який збирався перейти вулицю.

"Патрульні поспішали на миготливий світлофор і викупали мужичка», - наголошується в публікації телеграм-каналу «х.Одеса».

Також ми повідомляли, 17 травня після дощу одна з міських вулиць не витримала напору стихії і зруйнувалася.

Обвал асфальту стався на проїжджій частині на вулиці Маршала Говорова. Тепер дорога терміново потребує капітального ремонту.

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