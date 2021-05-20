В четверг, 20 мая в аэропорту Одессы произошло ЧП, объявлена тревога
Самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадку. Воздушное судно принадлежит авиакомпании МАУ. Об этом сообщает местный сайт
«В 15:45 экипаж Boeing 737 с регистрационным номером UR-PSM задействовал аварийную сигнализацию автоответчика с кодом 7700, которая говорит об аварии или другой внештатной ситуации на борту», - отмечает издание.
В качестве причины аварийной посадки называют отказ двигателя.
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Техническая неисправность, по данным Думской, возникла, когда самолет пролетал над Черным морем – в одном из двигателей «Боинга» произошло резкое падение давления масла.
По предварительной информации, никто не пострадал.
В аэропорту объявлена тревога.
Ранее мы сообщали, в одесском аэропорту у пассажира загорелся багаж.
ЧП произошло рано утром 14 мая перед рейсом Киев-Одесса.
Сотрудники аэропорта заметили, что у одного из пассажиров начал дымиться багаж.
Его вывели за пределы терминала и после этого мужчина, как утверждают свидетели эпизода, моментально бросил свой багаж и побежал к самолету, его дальнейшая судьба неизвестна.
Представителям аэропорта пришлось самостоятельно тушить огонь перед самым входом. После распаковки предмет оказался старым электро-самокатом.
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