В пятницу, 21 мая Одесса по-прежнему будет во власти дождей

Постоянные дожди порядком надоели одесситам, однако надеяться на улучшение погоды сегодня не стоит. Грозовой циклон еще сохранит свое влияние в городе, поэтому до обеда будет лить дождь, а во второй половине дня осадки прекратятся. Об этом пишет Politeka.net.

По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу, 21 мая в Одессе будет облачно с прояснениями.

Днем температура воздуха будет достигать +15 градусов, к вечеру потеплеет еще на 3 градуса.

Ветер ожидается северный, 9-14 метров в секунду.

Температура морской воды 13-14°С.

По Одесской области утром прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза. Днем без существенных осадков. Температура днем 16-21°С.

Ранее мы писали, одесситы заметили патрульную машину, которая пролетела на мигающий сигнал светофора, и обрызгала с головы до ног прохожего, который собирался перейти улицу.

«Патрульные спешили на мигающий светофор и искупали мужичка», - отмечается в публикации телеграм-канала «Х. Одесса».

Также мы сообщали, 17 мая после дождя одна из городских улиц не выдержала напора стихии и разрушилась.

Обвал асфальта произошел на проезжей части на улице Маршала Говорова. Теперь дорога срочно требует капитального ремонта.

Напомним, что ЧП с самолетом произошло на пути в Киев: вынужден приземлиться в Одессе, детали

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