В пятницу, 21 мая Одесса по-прежнему будет во власти дождей
Постоянные дожди порядком надоели одесситам, однако надеяться на улучшение погоды сегодня не стоит. Грозовой циклон еще сохранит свое влияние в городе, поэтому до обеда будет лить дождь, а во второй половине дня осадки прекратятся. Об этом пишет Politeka.net.
По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу, 21 мая в Одессе будет облачно с прояснениями.
Днем температура воздуха будет достигать +15 градусов, к вечеру потеплеет еще на 3 градуса.
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Ветер ожидается северный, 9-14 метров в секунду.
Температура морской воды 13-14°С.
По Одесской области утром прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза. Днем без существенных осадков. Температура днем 16-21°С.
Ранее мы писали, одесситы заметили патрульную машину, которая пролетела на мигающий сигнал светофора, и обрызгала с головы до ног прохожего, который собирался перейти улицу.
«Патрульные спешили на мигающий светофор и искупали мужичка», - отмечается в публикации телеграм-канала «Х. Одесса».
Также мы сообщали, 17 мая после дождя одна из городских улиц не выдержала напора стихии и разрушилась.
Обвал асфальта произошел на проезжей части на улице Маршала Говорова. Теперь дорога срочно требует капитального ремонта.
Напомним, что ЧП с самолетом произошло на пути в Киев: вынужден приземлиться в Одессе, детали
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