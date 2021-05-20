В одеській новобудові зірвався ліфт з чоловіком і маленьким сином всередині
Надзвичайна подія сталася вранці ЖК "37 Перлина" на вулиці Архітекторській. Про це повідомили в телеграм-каналі «Підслухано Одеса», передає Politeka.net.
За словами чоловіка, він з дитиною спускався з п'ятого поверху у вантажопасажирському ліфті. В районі третього поверху він відчув сильний удар знизу, після чого в кабіні утворилася хмара пилу. Ліфт повільно продовжив рух і зупинився на другому поверсі, відкривши двері.
Судячи з усього, спрацювала система захисту, яка «зловила» кабіну.
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Чоловік каже, що дитина не постраждала, лише відбувся сильний переляк, а ось у нього травмований хребет, також з'явилися болі в області нирок. Він викликав швидку допомогу, і медики наполягають на обстеженні, попередньо поставивши діагноз – забій хребта.
Потерпілий звернувся в керуючу організацію, але там не змогли виразно пояснити причину того, що сталося
Варто сказати, що аналогічний випадок стався кілька місяців тому в 9-й секції №5.
"Голова розводить руками, мовляв пишіть спочатку запит - потім розберемося з вами. ДО РЕЧІ, ліфт запустили за новою, але мешканці скаржаться, що сильно хитається. А місяць тому в 5 секції теж впав ліфт...",- йдеться в публікації.
ЖК перлини належать компанія Kadorr, власником якої є одеський бізнесмен сирійського походження Аднан Ківан.
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