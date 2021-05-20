В одесской новостройке сорвался лифт с мужчиной и маленьким сыном внутри
ЧП произошло утром ЖК «37 Жемчужина» на улице Архитекторской. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано Одесса», передает Politeka.net.
По словам мужчины, он с ребенком спускался с пятого этажа в грузопассажирском лифте. В районе третьего этажа он почувствовал сильный удар снизу, после чего в кабине образовалось облако пыли. Лифт медленно продолжил движение и остановился на втором этаже, открыв двери.
Судя по всему, сработала система защиты, которая «словила» кабину.
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Мужчина говорит, что ребенок не пострадал, лишь отделался сильным испугов, а вот у него травмирован позвоночник, также появились боли в области почек. Он вызвал скорую помощь, и медики настаивают на обследовании, предварительно поставив диагноз – ушиб позвоночника.
Пострадавший обратился в управляющую организацию, но там не смогли внятно объяснить причину случившегося
Стоит сказать, что аналогичный случай произошел несколько месяцев назад в 9-й секции Жемчужины №5.
"Председатель разводит руками, мол пишите сначала запрос - потом разберемся с вами. Кстати, лифт запустили по новой, но жильцы жалуются, что сильно шатается. А месяц назад в 5 секции тоже упал лифт...", - говорится в публикации.
ЖК Жемчужины принадлежат компания Kadorr, владельцем которой является одесский бизнесмен сирийского происхождения Аднан Киван.
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