В Одеський порт зайшов патрульний корабель з Великобританії
Відповідне відео розмістив місцевий сайт
Так, вранці у вівторок, 18 травня судно Королівського військово-морського флоту Великобританії Trent пришвартувалося до 15 причалу гавані.
Корабель увійшов у Чорне море вдень 16 травня у відповідь на ескалацію напруженості в азово-Чорноморському регіоні.
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За попередньою інформацією, він пробуде тут до 4 червня.
Примітно, що в Національному Центрі управління обороною Росії повідомили, що сили і засоби Чорноморського флоту стежать за діями "британця" з 16 травня, коли він тільки зайшов в акваторію Чорного моря.
За даними видання, HMS Trent-один з новітніх кораблів британського флоту, введений до його складу в серпні 2020 року. Довжина 90 метрів, ширина 13, осадка — 3,8 метра. Водотоннажність 2300 тонн. Пара дизелів розганяють його до 25 вузлів. Екіпаж 60 моряків.
Не так давно ми повідомляли, що в районі Чорноморська Одеської області було виявлено російське ракетне судно.
Корабель помітили за допомогою радіолокатора на посту прикордонників.
Після виявлення корвет почав рухатися в східному напрямку.
Нагадаємо, що морський спецназ провів "зачистку" корабля в порту Одеси: кадри
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