В одесский порт зашел патрульний корабль из Великобритании
Соотвествующее видео разместил местный
Так, утром во вторник, 18 мая судно Королевского военно-морского флота Великобритании Trent пришвартовалось к 15 причалу гавани.
Корабль вошел в Черное море днем 16 мая в ответ на эскалацию напряженности в азово-черноморском регионе.
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По предварительной информации, он пробудет здесь до 4 июня.
Примечательно, что в Национальном центре управления обороной России сообщили, что силы и средства Черноморского флота следят за действиями "британца" с 16 мая, когда он только зашел в акваторию Черного моря.
По данным издания, HMS Trent — один из новейших кораблей британского флота, введенный в его состав в августе 2020 года. Длина 90 метров, ширина 13, осадка — 3,8 метра. Водоизмещение 2300 тонн. Пара дизелей разгоняют его до 25 узлов. Экипаж 60 моряков.
Не так давно мы сообщали, что в районе Черноморска Одесской области было виявлено российское ракетное судно.
Корабль заметили при помощи радиолокатора на посту пограничников.
После обнаружения корвет начал двигаться в восточном направлении.
Напомним, что морской спецназ провел "зачистку" корабля в порту Одессы: кадры
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