Так, застолье окончилось трагедией для 29-летней жительницы многоэтажки на улице Академика Заболотного, сообщили в областной полиции.
Во время ночной трапезы 32-летний сожитель несколько раз ударил девушку деревянной доской по голове. От полученных травм она умерла.
О совершенном преступлении мужчина рассказал своей матери, а та вызвала медиков и полицию.
Мужчина признался в преступлении, причину своего поступка так и не объяснил.
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Если суд признает его виновным, ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что Мужчина позвонил в полицию и сообщил о том, что по собственной неосторожности застрелил знакомую.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
Событие произошло 24 декабря в два часа ночи по месту жительства молодого человека.
26-летний одессит позвонил в полицию и сообщил о том, что застрелил знакомую.
Парень пригласил девушку к себе в гости, а после употребления слабоалкогольных напитков показал охотничье ружье и произвел выстрел, в результате которого девушка получила огнестрельное ранение в голову.
Фигурант был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.
Полицейские изъяли с места преступления оружие и направили на экспертизу. Ружье зарегистрировано на отчима задержанного.
Возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, силы ПВО прекрасно отработали на юге Украины, Братчук выдал подробности: "Минуснули" вражину".
Также в Одессе разоблачили двух пропагандистов "русского мира".
Кроме того, Politeka.net писала, что стоимость вырастет уже с 1 января: принято решение, которое коснется одесситов.