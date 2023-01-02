О совершенном одессит рассказал матери, а та вызвала медиков и полицию.

Так, застолье окончилось трагедией для 29-летней жительницы многоэтажки на улице Академика Заболотного, сообщили в областной полиции.

Во время ночной трапезы 32-летний сожитель несколько раз ударил девушку деревянной доской по голове. От полученных травм она умерла.

О совершенном преступлении мужчина рассказал своей матери, а та вызвала медиков и полицию.

Мужчина признался в преступлении, причину своего поступка так и не объяснил.

Если суд признает его виновным, ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Мужчина позвонил в полицию и сообщил о том, что по собственной неосторожности застрелил знакомую.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Событие произошло 24 декабря в два часа ночи по месту жительства молодого человека.

26-летний одессит позвонил в полицию и сообщил о том, что застрелил знакомую.

Парень пригласил девушку к себе в гости, а после употребления слабоалкогольных напитков показал охотничье ружье и произвел выстрел, в результате которого девушка получила огнестрельное ранение в голову.

Фигурант был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Полицейские изъяли с места преступления оружие и направили на экспертизу. Ружье зарегистрировано на отчима задержанного.

Возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Кроме того, Politeka.net писала, что стоимость вырастет уже с 1 января: принято решение, которое коснется одесситов.