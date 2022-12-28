Об этом в Facebook сообщил доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев.
"Мы получаем ужасные последствия для дикой природы от деятельности аграриев. Только найденных трупов диких животных и их останков считается тысячами по Одесской области, а это более 1 тыс. фазанов, сотни и сотни серых ворон, грачей, диких голубей, тысячи диких гусей и уток-крестцов и другие виды”, – утверждает он.
По его словам, с сентября десятками гибли лебеди, хищные птицы, совы. Многие погибшие хищные млекопитающие: барсуки, лисы, шакалы, косуль.
Специалист добавил, что многие охотники на местах видели массовую гибель животных, но не реагировали своевременно, не писали заявлений в полицию, а только возмущались.
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Ранее сообщалось, что в Белгороде-Днестровском в Одесской области двух мужчин подозревают в ограблении местного волонтерского штаба.
Об этом в субботу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.
По информации правоохранителей, подозреваемые ночью сломали окно, залезли в помещение штаба и после ограбления спрятали часть вещей на кладбище. Другую часть разыскивают полицейские.
Им объявили подозрение по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до десяти лет за решеткой.
Напомним, силы ПВО прекрасно отработали на юге Украины, Братчук выдал подробности: "Минуснули" вражину".
Также в Одессе разоблачили двух пропагандистов "русского мира".
Кроме того, Politeka.net писала, что стоимость вырастет уже с 1 января: принято решение, которое коснется одесситов.