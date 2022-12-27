Сотрудники полиции приказали ему остановиться, но тот открыл стрельбу по правоохранителям, передает "culturemeter".
Полицейские догнали правонарушителя через 1,5 км, когда автомобиль Mitsubishi злоумышленника съехал в кювет.
Полицейские изъяли у мужчины зарегистрированный на нем травматический пистолет с патронами. Автомобиль поместили на арестплощадку.
Водителя проверили на состояние алкогольного и наркотического опьянения и задержали в процессуальном порядке.
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В соцсетях сообщают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Он якобы гулял на корпоративе и задержался, а потом пьяный в комендантские часы решил вернуться в дом под Одессой любой ценой.
Продолжается следствие. Подозреваемый в нападении на полицию был отправлен под круглосуточный домашний арест, сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что спасатели тушили пожар на одесском пляже - стало известно о пострадавших.
23 декабря вечером поступило сообщение о пожаре на одесском пляже «Дельфин».
Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание мусора в заброшенном одноэтажном здании. В 18:18 пожар был локализован и в 18:21 ликвидирован на площади 20 м2.
«В результате пожара получил ожоги нижних конечностей мужчина 1980 года рождения, который госпитализирован в медицинское учреждение. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом», — говорится в сообщении.
От ГСЧС привлекались 4 единицы пожарной техники и 22 спасателя.
Напомним, силы ПВО прекрасно отработали на юге Украины, Братчук выдал подробности: "Минуснули" вражину".
Также в Одессе разоблачили двух пропагандистов "русского мира".
Кроме того, Politeka.net писала, что стоимость вырастет уже с 1 января: принято решение, которое коснется одесситов.