В Одессе пьяный водитель в комендантский час обстрелял блокпост.

Сотрудники полиции приказали ему остановиться, но тот открыл стрельбу по правоохранителям, передает "culturemeter".

Полицейские догнали правонарушителя через 1,5 км, когда автомобиль Mitsubishi злоумышленника съехал в кювет.

Полицейские изъяли у мужчины зарегистрированный на нем травматический пистолет с патронами. Автомобиль поместили на арестплощадку.

Водителя проверили на состояние алкогольного и наркотического опьянения и задержали в процессуальном порядке.

В соцсетях сообщают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он якобы гулял на корпоративе и задержался, а потом пьяный в комендантские часы решил вернуться в дом под Одессой любой ценой.

Продолжается следствие. Подозреваемый в нападении на полицию был отправлен под круглосуточный домашний арест, сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что спасатели тушили пожар на одесском пляже - стало известно о пострадавших.

23 декабря вечером поступило сообщение о пожаре на одесском пляже «Дельфин».

Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание мусора в заброшенном одноэтажном здании. В 18:18 пожар был локализован и в 18:21 ликвидирован на площади 20 м2.

«В результате пожара получил ожоги нижних конечностей мужчина 1980 года рождения, который госпитализирован в медицинское учреждение. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом», — говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекались 4 единицы пожарной техники и 22 спасателя.

Напомним, силы ПВО прекрасно отработали на юге Украины, Братчук выдал подробности: "Минуснули" вражину".

Также в Одессе разоблачили двух пропагандистов "русского мира".

Кроме того, Politeka.net писала, что стоимость вырастет уже с 1 января: принято решение, которое коснется одесситов.