23 декабря вечером поступило сообщение о пожаре на одесском пляже «Дельфин».
Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание мусора в заброшенном одноэтажном здании. В 18:18 пожар был локализован и в 18:21 ликвидирован на площади 20 м2.
«В результате пожара получил ожоги нижних конечностей мужчина 1980 года рождения, который госпитализирован в медицинское учреждение. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом», — говорится в сообщении.
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От ГСЧС привлекались 4 единицы пожарной техники и 22 спасателя.
Ранее сообщалось, что в Одесской области синоптики объявили "желтый" уровень опасности.
Так, видимость на дорогах составит 200-500 метров. Из-за этого синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.
По информации Украинского гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, ночью и утром 24 декабря на автомобильных дорогах Одесской области туман.
Служба автомобильных дорог в Одесской области обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дороге, включать свет противотуманных фар, выбирать умеренную скорость и соблюдать правила и соблюдать ПДД.
Напомним, силы ПВО прекрасно отработали на юге Украины, Братчук выдал подробности: "Минуснули" вражину".
Также в Одессе разоблачили двух пропагандистов "русского мира".
Кроме того, Politeka.net писала, что стоимость вырастет уже с 1 января: принято решение, которое коснется одесситов.