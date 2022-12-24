Десятки спасателей тушили пожар на одесском пляже - стало известно о пострадавших.

23 декабря вечером поступило сообщение о пожаре на одесском пляже «Дельфин».

Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание мусора в заброшенном одноэтажном здании. В 18:18 пожар был локализован и в 18:21 ликвидирован на площади 20 м2.

«В результате пожара получил ожоги нижних конечностей мужчина 1980 года рождения, который госпитализирован в медицинское учреждение. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом», — говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекались 4 единицы пожарной техники и 22 спасателя.

Ранее сообщалось, что в Одесской области синоптики объявили "желтый" уровень опасности.

Так, видимость на дорогах составит 200-500 метров. Из-за этого синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

По информации Украинского гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, ночью и утром 24 декабря на автомобильных дорогах Одесской области туман.

Служба автомобильных дорог в Одесской области обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дороге, включать свет противотуманных фар, выбирать умеренную скорость и соблюдать правила и соблюдать ПДД.

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