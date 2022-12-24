В результате ЧП с генератором в Одесской области пострадали девять человек.

Вечером в пятницу, 23 декабря, в Овидиополе Одесской области произошло массовое отравление угарным газом сотрудников одной из организаций города. Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"После поступления вызова на номер 103 на место было направлено четыре кареты скорой, ведь по предварительным данным пострадавших было девять. На месте выяснилось, что отравление произошло из-за нарушения правил пользования генератором", — сказано в сообщении.

Пятеро пострадавших в состоянии средней тяжести были доставлены в Овидиопольскую центральную районную больницу. Остальные после оказания медицинской помощи на месте от госпитализации отказались.

"! Внимание! Напоминаем, что генератор должен быть установлен вне помещения, где находятся люди. Он также должен находиться на расстоянии от окон и дверей, чтобы угарный газ не попадал в помещение. Берегите себя и своих близких!", - подчеркнули медики.

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