В Одессе не собираются переименовывать улицы в честь погибших и отдельных воинских частей.

Решение озвучил член историко-топонимической комиссии горсовета Александр Бабич.

Он объяснил, что война будет продолжаться еще долго, а количество погибших будет расти.

"И каждый из них заслуживает своей части нашей памяти. И определить, кто в большей или меньшей степени проявил героизм, сможет только время. Если сейчас мы начнем в их честь называть улицы, то в следующем году в городе могут появиться десятки, а может, сотни таких названий. Ибо мы не сможем отказать ни одной матери, ни одному собратью, если они напишут к нам соответствующее обращение",– отметил Александр Бабич.

По его словам, в Одессе может появиться монумент, на котором будут имена погибших военных, а также волонтеров, медиков, спасателей, полицейских и других. Речь идет о месте рядом с помещением ОВА на Гагаринском проспекте.

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