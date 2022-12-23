Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

Так, видимость на дорогах составит 200-500 метров. Из-за этого синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

По информации Украинского гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, ночью и утром 24 декабря на автомобильных дорогах Одесской области туман.

Служба автомобильных дорог в Одесской области обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дороге, включать свет противотуманных фар, выбирать умеренную скорость и соблюдать правила и соблюдать ПДД.

Ранее сообщалось, что полиция Одесский области ищет несовершеннолетних парня и девушку

Измаильским районным отделом полиции в Одесской области разыскивается Кирилл Беженар, 2008 года рождения, который 22 декабря ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы: на вид 14-16 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения, светлые волосы.

Был одет: в темное длинное пальто, черные брюки, черные ботинки.

Особые приметы: хромает при ходьбе.

Одесским районным управлением полиции № 2 начаты поиски Голубевой Валентины, 2006 г.р., которая сегодня, 22 декабря, ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы: 160 см, глаза зеленые, волосы светло-русые, ниже плеч.

Была одета: в светло-зеленую куртку до колен, розовую шапку и темно-синие кроссовки.

Напомним, силы ПВО прекрасно отработали на юге Украины, Братчук выдал подробности: "Минуснули" вражину".

Также в Одессе разоблачили двух пропагандистов "русского мира".

Кроме того, Politeka.net писала, что стоимость вырастет уже с 1 января: принято решение, которое коснется одесситов.