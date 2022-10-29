Так, 28 октября депутаты Измаильского городского совета решили судьбу памятника российскому полководцу Александру Суворову, передает "odessamedia".
По результатам сессии памятник было решено перенести в другое место.
Вероятней всего, это будет один из музеев Измаила.
Ранее в Одессе у памятника Екатерине II прошла акция протеста.
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Одесситы принесли к памятнику Екатерине плакаты с надписями: "Екатерина - Путин", "Одессу спасает Николаев, а не особая любовь", "Ты сидишь не там, где надо".
Комментировать акцию протестующие отказались.
Позже к молчаливым протестантам подошли полицейские, составившие на них протокол об админнарушении.
Напомним, расплата настигла мужчину, устроившего языковой скандал в магазине Одессы.
Также сообщалось о воздушном бое на юге Украины.
Кроме того Politeka.net писала, что Виталий Ким объяснил, нужен ли оккупантам Николаев для захвата Одессы.