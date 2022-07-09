8 июля в магазине одного из мобильных операторов в Одессе произошел скандал. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Посетитель возмутился тем, что консультант обслуживал его на украинском языке, агрессивно потребовал работника перейти на русский и стал угрожать ему. Продавец снял на видео происходящее в магазине и вызвал полицию.

Владимира (как выяснилось позже, так зовут скандалиста) разозлил украинский язык обслуживания, поэтому он заявил консультанту: "Ты не в Украине, ты в Одессе, друг!", — а затем начал убеждать родившегося в Херсоне сотрудника, что жители Одессы имеют право говорить по-русски (хотя никто ему этого и не запрещал).

К тому же, агрессивный клиент заявил, что он военный, и попытался унизить продавца, назвав его "всего лишь работником".

В субботу, 9 июля, ожидаемо появилось видео с извинениями. На ломанном украинском Владимир, который работает охранником, признался, что не имеет никакого отношения к ВСУ или терробороне. Скандалист добавил, что ему вручили повестку, и он готов идти защищать Родину. Но вопрос: нужны ли нам такие защитники?

Напомним, оккупанты нанесли новый подлый удар по Одесчине.

Также сообщалось о воздушном бое на юге Украины.

Кроме того Politeka.net писала, что Виталий Ким объяснил, нужен ли оккупантам Николаев для захвата Одессы.