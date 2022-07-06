Если бы у россиян была возможность напасть на Одессу, они бы это сделали.

Об этом Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил в интервью "Украинской правде" .

«Николаев – такой же город, как и все остальные, но, с точки зрения российской стратегии, это одна из точек, которые они бы не прочь взять или перейти. Поэтому если бы у них была возможность нападать на Одессу, они бы туда нападали. Сейчас Николаев – прифронтовый город. Таким городом мог быть Херсон, мог быть Николаев, могла быть Одесса, любой другой город», – объяснил Ким, отвечая на вопрос, является ли Николаев приоритетом для врага.

Также руководитель Николаевской ОВА заверил, что пока они не видят скопления войск и подготовки к нападению на николаевском направлении, потому что силы врага сейчас сконцентрированы на востоке.

«Но в отношении действий оккупантов логикой нельзя пользоваться», – подчеркнул Ким.

По его мнению, россиянам нужно, чтобы украинцы жили хуже, чем они. Чтобы в России никто не смог сказать, что жизнь украинцев изменилась к лучшему после революции и призвать к свержению режима.

«Их цель – уничтожение экономики Украины и поднятие своего рейтинга. Поэтому говорить, что им нужен Николаев – нет. У нас не так много того, что можно вывозить и воровать. Унитазы не самые новые. Поэтому не считаю, что у них Николаев как стратегическая точка. Они могут его обойти и идти в сторону Одессы», - уверен Виталий Ким.

Напомним, Ким также объяснил, что и почему скрывают от украинцев.

Также сообщалось, что мужчина, потерявший женщину и сына, рассказал, что происходило в трагическую ночь в Сергеевке.

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