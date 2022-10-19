Проголосовать и посмотреть результаты можно на платформе "Социально активный гражданин". Голосование заканчивается 20 октября, поэтому меньше чем за сутки, ситуация вряд ли кардинально изменится.
Лидирует мнение - демонтировать памятник. За него по состоянию на 12:30, 19 октября отдали свой голос 3528 одесситов.
На втором месте – сохранить памятник, дополнив исторической информацией о деятельности Екатерины II – 2615 голосов.
За вариант демонтировать из памятника только скульптуру Екатерины II проголосовали 15 одесситов.
36 респондентов считают, что решение вопроса следует отложить до окончания военного положения.
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Ранее вОдессе у памятника Екатерине II прошла акция протеста.
18 сентября одесситы принесли к памятнику Екатерине плакаты с надписями: "Екатерина - Путин", "Одессу спасает Николаев, а не особая любовь", "Ты сидишь не там, где надо".
Комментировать акцию протестующие отказались.
Позже к молчаливым протестантам подошли полицейские, составившие на них протокол об админнарушении.
Напомним, расплата настигла мужчину, устроившего языковой скандал в магазине Одессы.
Также сообщалось о воздушном бое на юге Украины.
Кроме того Politeka.net писала, что Виталий Ким объяснил, нужен ли оккупантам Николаев для захвата Одессы.